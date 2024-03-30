"Всем придется считаться": в Кремле дерзко отреагировали на заявление Зеленского об условиях переговоров

Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально изменилась

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дерзко отреагировал на объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским условия возможности переговоров. Путинист сказал, что весь мир должен считаться с новыми границами РФ, и речи о выходе "на 2022 год" не может быть

Об этом пишут росСМИ, цитируя Пескова. По его словам, Украина должна учитывать новую геополитическую реальность, а не грезить выходом на границы 2022 года.

"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально изменилась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации", — сказал он.

По его словам, в Россию добавилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать. С обновленной картой РФ должны считаться все.

"Это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Напомним, Зеленский впервые с начала полномасштабной войны заявил, что готов к переговорам с Путиным к выходу на границы 1991 года. Однако это будет возможно только в том случае, если Запад усилит поддержку, а ВСУ выйдут на "границы 2022 года", то есть линию, которую Украина контролировала до начала полномасштабного вторжения.

"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Путин отдаст все территории, если Украина выйдет на линию 2022 года", — сказал президент.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай заговорил о посредничестве в переговорах Украины и России, но "своим способом".