В РФ уже придумали "причину" для объявления новой мобилизации

Россияне, которые воюют против Украины, "заслужили отдых"

В России хотят провести мобилизацию под новым предлогом. В этот раз заговорили о якобы ротации российских оккупантов.

Такое заявление сделал первый заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишут росСМИ.

"Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах", — заявил Журавлев.

В то же время для россиян очень важно, чтобы эти меры "не отразились на боеспособности подразделений". По словам Журавлева, нужна якобы "постепенная ротация, а при необходимости и новый набор".

Но в то же время парламентарий РФ сказал, что "довольно большое" количество мобилизованных россиян якобы не хочет возвращаться с фронта, пока силы РФ не победят, и таких бойцов не нужно включать в ротацию.

По словам Журавлева, с начала текущего года на службу по контракту в Вооруженные силы поступило рекордное число военных — более 100 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что общий мобилизационный резерв России составляет 10-12 млн человек. По оценкам военных экспертов, общая мобилизация в РФ может привести к пополнению оккупационных войск тремя миллионами солдат.