У РФ вже вигадали "причину" для оголошення нової мобілізації

Росіяни, які воюють проти України, "заслужили відпочинок"

У Росії хочуть провести мобілізацію під новою приводом. Цього разу заговорили про нібито ротацію російських окупантів.

Таку заяву зробив перший заступник голови Комітету з оборони Олексій Журавльов. Про це пишуть росЗМІ.

"Мобілізованим, звичайно, потрібна заміна. Чоловіки заслужили відпочинок своїм потом і кров’ю, більше півтора року місячи землю в окопах", — заявив Журавльов.

Водночас для росіян дуже важливо, щоб ці заходи "не позначилися на боєздатності підрозділів". За словами Журавльова, потрібна нібито "поступова ротація, а за потреби і новий набір".

Але водночас парламентарій РФ сказав, що "досить велика" кількість мобілізованих росіян нібито не хоче повертатися з фронту, допоки сили РФ не переможуть, і таких бійців не потрібно включати до ротації.

За словами Журавльова, з початку поточного року на службу за контрактом до Збройних сил надійшла рекордна кількість військових – понад 100 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що загальний мобілізаційний резерв Росії становить 10-12 млн осіб. За оцінками військових експертів, загальна мобілізація до Росії може призвести до поповнення окупаційних військ трьома мільйонами солдатів.