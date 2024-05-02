Неизвестные беспилотники наведались в две области России: сообщается о перебоях с электричеством

В двух областях проблемы с электричеством

В двух российских областях ночью 2 мая прогремели взрывы. Местные власти уже сообщили о налете беспилотников и традиционно обвинили в этом Украину.

Отмечается, что взрывы прогремели в Орловской и Курской областях. Из-за этого часть населенных пунктов там осталась без электричества.

В частности губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что электроснабжение было нарушено в двух районах области.

"На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений", — написал он.

По его словам, на месте уже работают все специальные службы.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что БПЛА упал в селе Поныри из-за чего были повреждены линии электропередач.

Как сообщалось ранее, россияне ударили вечером 1 мая по сортировочному депо и отделению "Новой почты" в Одессе. В результате атаки склад загорелся, уничтожены и повреждены посылки украинцев, которые были подготовлены к отправке и приняты на выдачу.