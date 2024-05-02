Невідомі безпілотники навідалися у дві області Росії: повідомляється про перебої з електрикою

У двох областях проблеми з електрикою

У двох російських областях вночі 2 травня пролунали вибухи. Місцева влада вже повідомила про наліт безпілотників і традиційно звинуватила в цьому Україну.

Зазначається, що вибухи пролунали в Орловській та Курській областях. Через це частина населених пунктів залишилася без електрики.

Зокрема губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що електропостачання було порушено у двох районах області.

"На території Глазунівського та Свердловського районів під час їх знешкодження було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь", — написав він.

За його словами, на місці вже працюють усі спеціальні служби.

Своєю чергою губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що БПЛА впав у селі Понирі, через що були пошкоджені лінії електропередач.

Як повідомлялося раніше, росіяни вдарили ввечері 1 травня по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі. Внаслідок атаки склад спалахнув, знищено та пошкоджено посилки українців, які були підготовлені до відправки та прийняті на видачу.