Пропагандисты не нарадуются "патриотическому воспитанию"

На временно оккупированных территориях Украины продолжается парад победобесия в честь 9 мая. В Крыму россияне согнали на улицы детей, которые родились уже после оккупации полуострова и выросли на кремлевской пропаганде.

Видео с захваченных городов публикуют пропагандисты и местные паблики. На них можно увидеть толпы детей, на которых нацепили пилотки и другие элементы советской формы. Все это проходит под "патриотический саундтрек" и на улицах увешанных российской и советской символиках.

Сюрреализма всему этому добавили "веселые" развлечения такие как:

разрисовывание асфальта флагами РФ или надписями 9 мая;

плетение маскировочных сетей;

рисование открыток для оккупантов.

Также каждому ребенку прикололи к одежде георгиевскую ленту. А обязательным ритуалом было возложение цветов у памятников.

Отметим, что 9 мая "День победы" над нацизмом празднуют только в России и Беларуси. В Европе отмечают день памяти и примирения, но в разные даты. К примеру, Украина отмечает его 8 мая.

В 2024 году на парад в Москве согнали около 10 тысяч военных. Техники вдвое меньше, чем в прошлом году, а именно — 61 единица. Среди них 80-летний танк Т-34.