Сладости в костюмах: Roshen показал новые леденцы к Хэллоуину

Сладости получили оформление с зомби, черной кошечкой, вампиром и мумией.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Roshen выпустил специальные праздничные леденцы Lollipop к Хэллоуину. Для них подготовили оформление с четырьмя персонажами: зомби, чёрной кошкой, вампиром и мумией.

Новинку компания представила на своей странице в Instagram. "Эти леденцы тоже нарядились в костюмы: зомби, черненькая кошечка, вампир, мумия", – сообщила Roshen.

Компания предлагает использовать праздничные Lollipop как сладкое украшение хэллоуинских тыкв. Именно вокруг этой идеи построена презентация: леденцы в тематических "костюмах" дополняют праздничный декор.

"Единственный минус – трудно удержаться и не съесть все, пока всё будет украшено! Наш призрак подтвердил…", – пошутила Roshen.

Как сообщал "Телеграф", пока украинцы готовятся к Хэллоуину, Roshen уже готовит новогодние сладости к зимним праздникам. Среди них есть компактный подарок в форме домика. В его состав входят вафельные конфеты, пралиновые сладости, желейные конфеты и леденцы. Это показывает, что компания предлагает ассортимент к нескольким сезонным праздникам, а не ограничивается хэллоуинской линейкой.