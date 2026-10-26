Важный мост, поезд, ТЦ и не только. Дроны атаковали Воронеж, российская ПВО помогла (фото и видео)

Российская ПВО "бомбила" город, который должна была бы защищать

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Российский Воронеж в ночь на 26 октября подвергся одной из самых массированных атак за все время полномасштабной войны. После налета ударных дронов и активной работы российской противовоздушной обороны в городе возникли разрушения и пожары.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. В частности, в результате работы российского РЭБ беспилотники повредили жилые дома и поезд с пассажирами.

В Воронеже возникло несколько пожаров. Фото: Exilenova+

Один из дворов, подвергшийся атаке. Фото: ASTRA

Поврежденная высотка. Фото: ASTRA

Кроме того, в результате атаки в Воронеже зафиксирована атака на критически важный для враждебной логистики Северный мост. Он является одной из трех основных транспортных артерий, соединяющих правый и левый берега города. Им осуществляется передвижение военной техники, логистики и гражданского транспорта.

В районе Северного моста возникло задымление. Движение через мост усложнено или заблокировано.

В районе моста – задымление. Фото: Supernova

Кроме того, в ходе атаки и попыток российской ПВО отразиться возник пожар на территории крупного торгового комплекса "Галерея Чижова". Он считается одним из самых больших ТРЦ в городе и регионе, в "ГЧ" работают около 300 магазинов и галерея премиум-бутиков.

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По данным местных властей, в результате атаки якобы погибли два человека, еще 17 получили ранения. Большинство пострадавших, в том числе двое тяжело раненых, находились в поезде в левобережной части города. Отмечается, что на поезд упали обломки беспилотника.

Также возникли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. В разных районах города повреждены фасады зданий и выбиты окна.

По данным российских властей, силы ПВО РФ "уничтожили" 113 беспилотников над Воронежем с районом и соседними районами. Более 70 БПЛА якобы сбили прямо над Воронежем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки дронов на Россию в ночь на 25 октября. Пожары горели от Белгорода до Сибири.