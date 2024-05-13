В России военкомат ночью забросали коктейлями Молотова: в сети показали, как это было (видео)

Мужчина бросил в фасад здания две бутылки и убежал

В Карелии на территории РФ неизвестный совершил поджог военкомата. Он забросал здание коктейлями Молотова, однако пожара не произошло.

Инцидент случился в ночь на 13 мая. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники.

"Около 2 ночи преступник подошёл к военкомату на улице Победы в городе Суоярви, бросил в фасад две бутылки с горючим, после чего убежал с места. Но поджигатель просчитался: огонь потух, не успев даже разгореться", — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время охранница комиссариата при обходе заметила трещину в стекле и немного копоти на раме. Тогда она вызвала на место сотрудников полиции. Поджигателя теперь разыскивает местная полиция.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что на стенах остались черные следы от попытки поджога.

Карелия на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России произошел крупный пожар на заводе по производству искусственного камня на улице Буракова. Огонь распространился на два этажа. Кроме того, упала кровля на площади 1 тыс. кв. м. В целом площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратов.