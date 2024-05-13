У Росії військкомат вночі закидали коктейлями Молотова: у мережі показали, як це було (відео)

Чоловік кинув у фасад будівлі дві пляшки та втік

У Карелії на території РФ невідомий здійснив підпал військкомату. Він закидав будівлю коктейлями Молотова, проте пожежі не сталося.

Інцидент трапився в ніч проти 13 травня. Про це пише Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела.

"Близько 2 ночі злочинець підійшов до військкомату на вулиці Перемоги в місті Суоярві, кинув у фасад дві пляшки з пальним, після чого втік з місця. Але палій прорахувався: вогонь погас, не встигнувши навіть розгорітися", — йдеться у повідомленні.

Через деякий час охоронниця комісаріату при обході помітила тріщину в склі й трохи кіптяви на рамі. Тоді вона викликала на місце працівників поліції. Палія тепер розшукує місцева поліція.

На опублікованих фото з місця події видно, що на стінах залишилися чорні сліди від спроби підпалу.

Карелія на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії сталася велика пожежа на заводі з виробництва штучного каменю на вулиці Буракова. Вогонь поширився на два поверхи. Крім того, впала покрівля на площі 1 тис. кв. м. Загалом площа загоряння досягла 2,5 тисячі квадратів.