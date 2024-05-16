Получается "русские не славяне"? Путин недвусмысленно подлизался к лидеру Китая

"Семья" российского диктатора растет

Российский диктатор Владимир Путин во время своего визита в Пекин вспомнил слова песни 1940-х годов, чтобы описать отношения РФ и Китая. По мнению "президента" России цитата из песни "россиянин с китайцем — братья навеки" лучше всего описывает отношения с КНР.

Отрывок соответствующего видео публикуют разные Telegram-каналы. Произошло это во время выступления в канун концерта в честь 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая.

"Мероприятие посвящено 75-летию установления дипломатических отношений, в известной песне того времени — 75 лет назад, она часто исполняется и в наше время — есть ставшая крылатой фраза: "россиянин с китайцем — братья навеки. Уверен, что именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство", — заявил Путин под аплодисменты публики и главы Китая Си Цзиньпиня.

В сети на заявление российского диктатора уже отреагировали. Спрашивают, не значит ли это, что русские вовсе не славяне?

Напомним, в четверг, 16 мая, российский диктатор отправился в Пекин. После официальной встречи с лидером КНР Си Цзиньпинем, об итогах которой мы сообщали ранее, предстоит неофициальная часть.

Журналисты пытались узнать, о чем будут говорить лидеры двух стран у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако тот не смог дать четкий ответ, назвал же Путина "ишаком" и дал понять, кто занимает позицию лидера, а кто вассал.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, чего ждать от встречи Путина и Си. По мнению аналитиков, Китаю важно держать РФ на коротком поводке.