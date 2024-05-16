Тобто "росіяни не слов’яни"? Путін недвозначно підлестився до лідера Китаю

"Родина" російського диктатора росте

Російський диктатор Володимир Путін, під час свого візиту до Пекіну, згадав слова пісні 1940-х років, щоб описати відносини РФ та Китаю. На думку "президента" Росії цитата з пісні "росіянин з китайцем — брати навіки" якнайкраще описує відносини з КНР.

Уривок відповідного відео публікують різні Telegram-канали. Відбулося це під час виступу напередодні концерту на честь 75-річчя встановлення дипломатичних відносин Росії та Китаю.

"Захід присвячений 75-річчю встановлення дипломатичних відносин, у відомій пісні того часу — 75 років тому, вона часто виконується і в наш час — є фраза, що стала крилатою: "росіянин з китайцем — брати навіки. Упевнений, саме у такому братерському дусі ми продовжимо зміцнювати гармонійне російсько-китайське партнерство", — заявив Путін під оплески публіки та глави Китаю Сі Цзіньпіня.

У мережі на заяву російського диктатора вже відреагували. Питають, чи не означає це, що росіяни зовсім не слов'яни?

Нагадаємо, у четвер, 16 травня, російський диктатор відправився до Пекіну. Після офіційної зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпінем, про підсумки якої ми повідомляли раніше, має відбутися неофіційна частина.

Журналісти намагалися дізнатися, про що говоритимуть лідери двох країн у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Проте той не спромігся дати чітку відповідь, натомість назвав Путіна "ішаком" та дав зрозуміти, хто займає позицію лідера, а хто васал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чого чекати від зустрічі Путіна та Сі. На думку аналітиків, Китаю важливо тримати РФ на короткому повідку.