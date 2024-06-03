"Почему Путин маршала не дал?" На неслужившем новом министре обороны РФ заметили генеральские погоны (фото)

Решение кремлевского диктатора показалось странным даже для россиян

Российский "президент" Владимир Путин присвоил новому главе Министерства обороны РФ Андрею Белоусову звание генерала армии. По этому поводу новый министр впервые надел военную форму, на которой и были замечены погоны, характерные для этого звания.

Предварительно в форме генерала армии Белоусов появился на заседании Совета безопасности РФ, прошедшем 3 июня в формате видеоконференции. Об этом сообщают российские интернет-издания, однако опубликованное фото имеет очень плохое качество.

По этому фото российские издания сделали вывод, что Белоусову дали звание генерала армии.

Звание генерала армии является вторым высшим званием в Вооруженных Силах Российской Федерации, после звания маршала РФ. Однако известно, что у Белоусова совсем нет военного опыта. Он не прослужил даже дня в армии.

Для справки: на погонах генерала армии РФ с 2013 года должны быть такие знаки отличия как одна большая звезда диаметром 40 мм (с кантом или без) и эмблема диаметром 35 мм со звездой (в канте или без него) и в обрамлении венка. До 2013 года российские генералы армии носили погоны с четырьмя звездами.

Россияне в соцсетях возмутились. Они отметили, что он не военный, а так быстро получил звание генерала армии.

Некоторые комментаторы указали, что Белоусов появился в форме гражданского служащего Минобороны. То есть ему вручили чин, соответствующий званию генерала армии. Это нововведение появилось в России еще при Шойгу.

В ТАСС позднее объяснили, что Белоусов сохраняет гражданский чин — государственного советника 1-го класса. Он соответствует воинскому званию генерал армии, но является исключительно гражданским чином. Эти погоны отличаются наличием серебряной звезды (у военных она золотого цвета) и эмблемой ведомства в венке (у военных там звезда).

Отметим, что предшественник Белоусова Сергей Шойгу был генералом армии. В должности министра обороны он провел 12 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин назначил Белоусова на должность министра обороны, потому что возлагает на него большие надежды. Новый министр долго работал в экономической сфере. Это назначение может свидетельствовать о том, что Кремль хочет существенно перестроить экономику РФ и сделать Россию государством, зарабатывающим на войне.