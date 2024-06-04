"Немає такого об’єкта": у Кремлі спростували чутки про пожежу на дачі Путіна

Від деяких питань помічник диктатора ухилився

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 4 червня спростував чутки про те, що згоріла дача Путіна на Алтаї. Нібито цей об’єкт не є офіційною резиденцією "президента" Росії.

Він не став детально коментувати цю подію, сказавши, що вона "не має відношення до Кремля". Про це повідомляють російські інтернет-видання.

"Офіційна резиденція президента ― це ті, які належать до Управління справами президента РФ, Федеральної служби охорони. Серед них згаданого об'єкта немає", ― сказав Пєсков.

Журналісти задали йому уточнюючі запитання стосовно пожежі. Але він відмовився на них відповідати.

"Немає такого офіційного об'єкта", ― відповів прессекретар Кремля на запитання про деталі стосовно пожежі.

Нагадаємо, що 30 червня поширились чутки про пожежу у резиденції Путіна на Алтаї. Вогонь охопив усю будівлю. Фото опублікували місцеві активісти. На світлинах видно, що будинок вщент вигорів. Формально це був санаторій "Газпрому".

Так виглядала дача Путіна до пожежі

А ось так вона виглядала під час пожежі

Ці фото зробили активісти

Фото були зроблені з різних ракурсів

Цікаво, що про резиденцію Путіна в Алтаї стало відомо у 2010 році. Тоді її ще будували за секретним проєктом. Вважається, що ця дача є одним з "бункерів" російського диктатора.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дачу Путіна на Алтаї. Це одна з його найзагадковіших резиденцій.