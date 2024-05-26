"Абсурдное, позорное объяснение": Шольц рассказал, как Путин убеждал его в принадлежности Украины к РФ

Шольц рассказал, что больше всего его возмутило заявление Путина о "нацистском режиме" в Украине

Перед самым началом вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин в течение четырех часов пытался убедить немецкого канцлера Олафа Шольца в том, что Украина якобы "принадлежит" России. То же самое он говорил о Беларуси и вообще активно демонстрировал свои имперские замашки.

Об этом рассказал сам Шольц во время общения с гражданами на Фестивале демократии, сообщает "Укринформ". По словам Шольца, разговор состоялся в феврале 2022 года, когда до полномасштабной войны уже оставались считанные дни.

Путин четыре часа рассказывал Шольцу, что "Украина и Беларусь являются частями России". При этом он называл абсурдные причины для того, чтобы начать войну против Украины: в частности, что Украина идет в НАТО, а также про якобы "нацистский режим" в Киеве, что особенно возмутило Шольца.

"Говорить об этом, когда президентом является еврей… Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", – сказал он.

Шольц также отметил, что Германия, предоставляя Украине вооружение, не раздувает войну, а помогает жертве защищаться от соседа-империалиста. К тому же путинская война убивает не только украинцев, но и россиян, и все это из-за больных амбиций диктатора.

"Только ради того, чтобы когда-нибудь в учебниках истории, которые он даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров", – пренебрежительно резюмировал канцлер.

Как сообщалось ранее, республиканцы в Конгрессе США критикуют Белый дом за то, что Украине не разрешают использовать американское оружие для ударов по территории России. При этом там говорят, что законодатели не вводили такой запрет.

Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон ранее сказал, что поддерживает идею предоставления Украине права наносить удары американским оружием по территории России.