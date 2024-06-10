Будут учить публичным поркам? Талибы приехали на форум министров образования в России

На новость уже отреагировали пользователи соцсетей

Представители террористического движения "Талибан" прибыли на международный форум министров образования в Казани. При этом движение до сих пор запрещено в России.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в состав делегации талибов вошли министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим и министр образования Хабибулла-Ага Хаккани.

Стоит отметить, что после прихода "Талибана" к власти в Афганистане в 2021 году, девочкам запретили учиться в средней школе, а также получать высшее образование. Кроме того, талибы запретили женщинам даже присутствовать в университетах, в том числе как преподавателям.

Кроме того, в Афганистане женщинам запрещено выходить из дома без паранджи, посещать парки, бассейны и спортзалы. А за прелюбодеяние женщинам грозит публичная смерть с помощью забивания камнями.

В докладе Миссии ООН по содействию Афганистану отмечалось, что после захвата власти в Афганистане талибы регулярно проводят публичные казни, порки и побивания камнями. По данным авторов доклада, только шесть месяцев 2023 года в Афганистане публичной порке подверглись 274 мужчин, 58 женщин и два мальчика.

Также отмечается, что большинство наказаний было связано с осуждением за супружескую измену и "побег из дома". Публичной порке подвергались также осужденные за кражу, гомосексуализм, употребление алкоголя, мошенничество и торговлю наркотиками.

Стоит отметить, что новость о прибытии талибов в Казань вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые из них задались вопросом, каким же именно опытом они могут поделиться.

Напомним, Кремль рассматривает вопрос снятия с афганского исламистского движения "Талибан" статуса террористической организации на территории РФ. Российское министерство иностранных дел отрабатывает этот вопрос.