Россия признала "Талибан" террористами в 2003 году

Российский террористический режим уверенно взял курс на поддержку террористических группировок и движений по всему миру. После того, как россияне уже запятнали себя тесными отношениями с палестинскими террористами из ХАМАСа, стало известно, что Кремль рассматривает снятие с афганского исламистского движения "Талибан" статуса террористической организации на территории РФ.

Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что российское министерство иностранных дел отрабатывает этот вопрос.

"Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИДом России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны", — заявили в российском правительстве.

При этом спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов заявил 1 апреля, что делегацию "Талибана" пригласили на форум "Россия — Исламский мир", который пройдет в Казани в мае. Кроме того, Россия якобы постоянно сотрудничает с талибами в сфере "противодействия терроризму" (звучит очень сюрреалистически).

Тем временем талибы, захватившие власть в Афганистане в 2021 году, ограбили российский самолет. Воздушное судно потерпело крушение на территории страны 20 января.

Кроме того, талибское правительство Афганистана пытается решить проблему с водоснабжением северных регионов страны. Однако их методы могут представлять опасность для соседних стран.