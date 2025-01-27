Создаст ли Украина аналог ЗРК Patriot? Авиаэксперт опроверг слова Сырского

Мир уже знает два удачных примера выпуска аналогов "Пэтриота"

Украинская оборонка вряд ли способна выпускать аналог американского ЗРК Patriot, хотя главком ВСУ Александр Сырский и заявил о такой возможности отечественного ВПК. И тому есть несколько организационных и технических причин.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он объяснил, какая страна способна производить аналог "Пэтриота".

Авиационный эксперт напомнил, что Украина с большим трудом выпускает противотанковые ракеты, а "Пэтриот" ей тем более будет не по силам.

— Во-первых, собственная ракета. Во-вторых, сложный радар с фазированной антенной решеткой — вообще топовая технология. Три пусковые установки — это огромные грузовики. Не КрАЗы, а больше — это MAN. Украина не выпускает такие большие грузовики, и я уж не говорю о куче другого оборудования, — добавляет Валерий Романенко.

Он согласился, что Украина может произвести генератор к этому ЗРК, однако в нем должны быть соблюдены многие требования по стабильности работы.

— Я думаю, что пан командующий немного оптимист. Хотел внушить оптимизм в нас, но, к сожалению, для оптимизма нужны реальные вещи. Вот и в данном случае я не думаю, что наши предприятия оборонного комплекса, постоянно находящиеся под обстрелом россиян, смогут справиться с такой задачей, — поделился мнением авиаэксперт.

По его словам, никто в мире не производит реальный аналог "Пэтриота". И только у Израиля есть собственная очень мощная ПРО — комплекс "Праща Давида".

— Во-первых, он лучше Patriot, во-вторых, втрое дешевле Patriot. Они продали его Финляндии за 317 миллионов долларов, а Patriot стоит 1 млрд долларов. Ракеты из "Пращи Давида" в пять раз дешевле самых современных ракет "Пэтриот" MSE (еще есть версия ракеты CRI) и они не взаимозаменяемы, — объясняет Валерий Романенко.

Вспомнив европейскую попытку выпустить аналог Patriot – наземный зенитный ракетный комплекс SAMP/T – авиаэксперт подтвердил, что его можно применять против аэродинамических целей и баллистических ракет, однако Украина получила только один комплекс в мае-июне 2023 года и до конца этого года нам обещали второй.

— Но пока информации о его поступлении не было, кроме того, никакой информации в СМИ о его использовании и эффективности тоже не было. Поэтому я делаю вывод, что с этим комплексом в плане поражения баллистических целей все же имеются проблемы, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что не так с израильской системой оповещения о воздушной угрозе.