Тищенко больше не придет в Раду? Что постановил суд

Прокурор боится, что нардеп может скрываться от полиции

В понедельник, 27 января, на очередном заседании суда нардепу Николаю Тищенко переизбрали меру пресечения. Ему снова назначили домашний арест.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда. Отмечается, что нардеп фигурирует по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

По решению суда от 27 января Тищенко в течение двух месяцев будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Сам нардеп присутствовал на заседании по видеосвязи. Еще один обвиняемый, экс-полицейский Богдан Писаренко, находился в зале.

Заметим, что 23 декабря у Тищенко завершился срок круглосуточного домашнего ареста, однако продлить его вовремя не смогли из-за неявки нардепа в суд. То есть подозреваемый больше месяца не находился под арестом.

В понедельник, 27 января, на заседании прокурор попросил переизбрать Тищенко меру пресечения, ведь есть несколько рисков, в частности, он может скрываться от правоохранительных органов и угрожать свидетелям. Речь идет о круглосуточном домашнем аресте.

Судья согласовала переизбрание меры пресечения — два месяца круглосуточного ареста. В этот период Тищенко не имеет права покидать определенную судом территорию даже для заседаний в Раде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале января, когда мера пресечения не действовала, Тищенко внезапно пришел в Раду, где обнимался и говорил с депутатами.