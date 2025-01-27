Избиение девочки в Белой Церкви: адвокат объяснила, почему тюрьма светит только одному из компании

За свои поступки нужно отвечать – на этом настаивают родные пострадавшей девушки

Благодаря огласке история с издевательством над 12-летней школьницей из Белой Церкви, которое устроила группа местных подростков, получила шанс на справедливое расследование и наказание виновных. Дело "забрали в Киев", а интересы пострадавшей взялась бесплатно представлять команда адвокатов известной столичной юридической фирмы. Девушка тем временем вернулась к учебе и записала коротенькое видео, в котором поблагодарила украинцев за поддержку и опровергла слухи о своем самоубийстве.

"Телеграф" разобрался, почему подозрение получил только один участник нападения и предусмотрено ли наказание для родителей детей, отличившихся жестокостью по отношению у своей сверстнице.

Группа подростков из Белой Церкви — города в 80 километрах от столицы — "прославились", устроив расправу над своей знакомой — школьницей-переселенкой. Ребята избивали и толкали ее, оскорбляли и угрожали, брызгали в лицо перцовым баллончиками и забрали телефон, а свои "подвиги" снимали. И хотя произошел инцидент еще 11 января, огласку он получил лишь через несколько дней, когда видео попало в сеть, а родные пострадавшей забили тревогу, опасаясь, что дело замнут.

Тогда же в полиции сообщили о расследовании факта избиения несовершеннолетней с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("нанесение легких телесных повреждений"). Как пояснил на брифинге руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой, сначала мама девушки обратилась к правоохранителям с просьбой провести воспитательную беседу с участниками конфликта и привлечь к ответственности их родителей. "Видео стали распространять позже, поэтому 11 января мы не понимали объективно все обстоятельства произошедшего, когда они были установлены, маму повторно пригласили и она повторно 15 января написала заявление по поводу привлечения к уголовной ответственности и детей, и родителей. Согласно ст. 214 УПК в течение суток, то есть на следующий день, а именно 16 января, в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о происшествии и начато досудебное расследование", — подчеркнул правоохранитель, тем самым ответив на претензии от общественности в сторону полиции, которая якобы медлила с открытием уголовного производства.

16-летний парень, находившийся среди участников инцидента, оказался под стражей

Уже в ходе расследования статья стала более "серьезной", ведь то, что устроили подростки, по мнению правоохранителей, было более похоже на пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Плюс одному из участников – единственному, кому исполнилось 16 лет, также вменяют вымогательство денег (ч. 4 ст. 189 УК Украины). И если в первом случае наказанием мог стать только штраф, общественные или исправительные работы, то во втором – санкции статей предусматривают реальный тюремный срок – 5-10 лет за пытки и 7-12 лет за вымогательство.

В деле на сегодня только один подозреваемый – тот самый старший парень, которому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Во время упомянутого брифинга начальник управления образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик сообщил, что подросток был "ученик как ученик" и раньше в поле зрения правоохранительных органов или социальных служб не попадал. В свободное время, кстати, он посещал военно-патриотический клуб ("Лицарська звитяга" — укр.). "Там точно не приучали к насилию и к преступлениям, не приучали не любить Украину и не уважать людей. Но видим, что, пожалуй, сыграло роль значения толпы и он себя проявил там по-другому", — подчеркнул чиновник от образования.

При этом в издевательстве над девушкой принимали участие десять юных белоцерковцев, самым юным из которых всего 12 лет. Но к уголовной ответственности их привлечь невозможно именно из-за возраста. Вместо этого существуют другие варианты воздействия на подростков.

- Существует такое понятие как "возраст уголовной ответственности", то есть определенное законом количество лет, по достижению которых человек подлежит уголовной ответственности. В Украине – это 16 лет, – объяснила в разговоре с "Телеграфом" Анна Калиничук – адвокат юридической компании "Миллер", которая защищает интересы пострадавшей в деле об изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке. – При этом закон предусматривает и так называемый пониженный возраст уголовной ответственности – от 14 до 16 лет. Но он применяется, когда речь идет об очень серьезных преступлениях, таких как убийство, диверсия, государственная измена, террористические акты и другие. В деле девушки из Белой Церкви на момент совершения правонарушения только одному парню уже было 16 лет, поэтому только он может быть привлечен именно к уголовной ответственности.

Другие ребята находятся в статусе свидетелей. Их опросили об обстоятельствах совершения правонарушения, выяснили их мнение и т.д. Да, полиция лишена возможности перевести их в статус подозреваемых в соответствии с законодательством, но говорить о том, что подростки считаются невиновными, это будет неправильная трактовка. Ведь идет расследование, потом будет суд, и органы правопорядка – полиция, прокуратура – могут инициировать применение к подросткам принудительных мер воспитательного характера и обратиться с соответствующим ходатайством в суд при рассмотрении дела. Это может быть как предупреждение, так и направление в специальное учебно-воспитательное учреждение. Их применяют, чтобы все-таки наказать несовершеннолетних за совершенное ими без тюремного заключения и предотвращать совершение преступлений в будущем, – отметила юрист.

Столичные полицейские и представители управления образования Белой Церкви заинтересованы в установлении истины

При этом "линия наркотиков" в деле (родные девушки рассказывали, что одна из участниц расправы предлагала ей попробовать "травку", а за то, что она об этом рассказала знакомым, подговорила других устроить "судилище" – Авт.) пока под вопросом. Правоохранители сообщили, что эту информацию проверяют, но пока у них "отсутствует информация о конкретном побуждении потерпевшей к употреблению наркотических веществ".

Адвокат также добавила, что вместе с коллегой Евгением Скуративским изучают материалы, анализируют обстоятельства дела и поддерживают связь с правоохранителями. Дело, кстати, из Белоцерковского районного управления полиции забрали в следственное управление ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

– Мы хотим добиться, что все причастные к делу предстали перед законом и понесли ответственность за свои действия, – подчеркнула Анна Калиничук. – И здесь речь пойдет не только о подростках, ведь когда мы видим на видео открытую агрессию со стороны юных девушек, то здесь вопрос и ко взрослым, которые воспитывают их, почему так произошло. Да, в Украине уголовная ответственность является личной, то есть если ты избил человека, то ты будешь отвечать за это сам. Но есть зона ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей и совершение ими правонарушений, имеющих признаки уголовных. И это может быть протокол об административном правонарушении с последующим наложением штрафа.

Также может идти речь о гражданско-правовой ответственности, и в этой части за несовершеннолетних ее также несут родители. То есть за то, что подростки, например, испортили одежду девушке, за то, что они причинили ей моральный ущерб, судом может назначаться компенсация. Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы определить степень этого ущерба, который будет иметь денежный эквивалент. Но семья девушки сразу подчеркнула, что их цель не получить компенсацию. Для них первостепенное значение имеет наказание тех, кто совершил противоправные действия, а также предотвращение повторения ситуации в отношении других детей. Чтобы подростки, которым придет к голове идея кого-то избить, знали – за это существует ответственность. А родители внимательнее относились к своим детям, интересовались, чем они занимаются, какой круг общения имеют. Ведь на самом деле история девушки из Белой Церкви – это просто иллюстрация аналогичных случаев, не единичных, к слову. Она затронула общество, потому что имела видеоподтверждение, и нормальные люди, которые его увидели, не остались равнодушными, – говорит Анна Калиничук.

На днях в сети стали распространяться фейковые фото и сообщения о том, что пострадавшая девушка якобы покончила с собой. Эту информацию опровергла ее тетя Наталья Яковлева-Демеденко и опубликовала у себя на странице в Facebook видеообращение племянницы. "Я жива и не собираюсь с собой ничего делать. Большое спасибо за поддержку и теплые слова", — подчеркнула девушка.

Как сообщал "Телеграф", громкое дело "взяли на контроль" в Верховной Раде Украины — об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук. По его словам, эффекта только от применения санкций Уголовного кодекса к малолетним нарушителям закона не будет, ведь большое значение имеет и воспитание, которое дети получали в семьях и учебных заведениях.