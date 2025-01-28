Могут ли мобилизовать, если плохой слух: с какими болезнями уха можно избежать призыва
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Для подтверждения диагноза нужно пройти медосмотр
В Украине во время мобилизации некоторые категории мужчин не подлежат призыву на военную службу из-за состояния здоровья. В частности, увольнение касается тех, кто имеет серьезные заболевания уха.
Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Не мобилизуют мужчин, у которых:
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
- глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
- двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
- тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.
Следует отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.
Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с серьезными нарушениями работы почек и мочеполовой системы. Основанием для освобождения от призыва могут стать следующие болезни:
- почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;
- болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках), киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.
Стоит отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не помешает призвать мужчину на военную службу.
Ранее "Телеграф" писал, что с некоторыми болезнями позвоночника не мобилизуют. Для определения статуса пригодности необходимо пройти ВВК.