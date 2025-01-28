Могут ли мобилизовать, если плохой слух: с какими болезнями уха можно избежать призыва

Для подтверждения диагноза нужно пройти медосмотр

В Украине во время мобилизации некоторые категории мужчин не подлежат призыву на военную службу из-за состояния здоровья. В частности, увольнение касается тех, кто имеет серьезные заболевания уха.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Не мобилизуют мужчин, у которых:

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;

двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстремальными проявлениями.

Следует отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Напоминаем, что не мобилизуют мужчин с серьезными нарушениями работы почек и мочеполовой системы. Основанием для освобождения от призыва могут стать следующие болезни:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Стоит отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не помешает призвать мужчину на военную службу.

Ранее "Телеграф" писал, что с некоторыми болезнями позвоночника не мобилизуют. Для определения статуса пригодности необходимо пройти ВВК.