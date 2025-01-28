Почему орех называется "волоським": историк рассказал о происхождении этого слова

Название "грецкий орех" связано с территориями, из которых эти орехи когда-то попали в Украину

Украина продолжает удерживаться в десятке ведущих экспортеров грецкого ореха в мире, что свидетельствует о значительном потенциале этой агрокультуры. По итогам 2023 года страна экспортировала около 31 тысячи тонн грецких орехов, что принесло более 77 миллионов долларов дохода.

Историк Вадим Назаренко напомнил, что основными рынками сбыта остаются мусульманские страны и страны Европейского Союза, в частности, Босния и Герцеговина, где потребление грецкого ореха на душу населения самое высокое — 375 граммов на человека в год. Он также рассказал, откуда это название пришло на украинский язык и почему орех называется "волоським".

Этимология названия

Название "волоський горіх" происходит от слова "волохи", что касается территорий современной Румынии и Молдовы, откуда эти орехи сначала импортировались в Украину. Сегодня Румыния сама импортирует небольшое количество украинских орехов – около 2 тысяч тонн в год. В разных языках название этого ореха варьируется: в сербском и хорватском языках это просто "орех", а в русском — "грецкий орех". Греческое название "Καρυδιά" произошло от исторической области Карии в Малой Азии, где эти деревья были окультурены.

У южных славян, в частности у сербов и хорватов, термин "орех" употребляется без уточнения. Это может свидетельствовать о том, что в их культуре грецкий орех стал настолько привычным продуктом, что не требует дополнительных определений. А вот словенцы называют его "королевский орех", что может отражать высокую ценность этого продукта в их культуре.

В украинском название "волоський горіх" является не только простым термином для обозначения этого популярного продукта, но и свидетельством богатой истории культурных обменов и влияний между народами. Этот орех стал важнейшим элементом в гастрономических традициях многих стран мира.

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