Два миллиона на туалетную бумагу и носовые платки: "Киевводоканал" объявил немалый тендер

Вероятно, сотрудники "Киевводоканала" чем-то отличаются от других людей, которые покупают себе носовые платки за собственные средства

Частное акционерное общество "Акционерная компания "Киевводоканал" решило потратить большие средства на туалетную бумагу и салфетки.

На третий год полномасштабной войны компания объявила тендер на средства гигиены на сумму более двух миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала zakupivli.pro.

Точная сумма тендера составляет 2 016 650,98 грн., из них 1 010 880,16 грн. пойдет на закупку для головного офиса, 761 052,80 грн. – для расчетного департамента и так по нисходящей.

Отмечается, что победитель тендера должен поставлять "Киевводоканалу" туалетную бумагу, носовые платки, полотенца для рук и салфетки до конца года.

Заявки принимаются с 20 по 29 января.

Напомним, Тернопольское коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" решило приобрести элитные смартфоны за бюджетные средства. КП объявило тендер на покупку четырех телефонов исключительно красного цвета. Причина выбора цвета осталась неизвестной.

Ранее в Днепре объявили тендер на услуги по содержанию и техническому обслуживанию объектов уличного освещения. Ожидаемая стоимость работ составляет 351,7 млн. грн. В обязанности будущего подрядчика будет входить комплексное обслуживание системы уличного освещения города. В частности, замена ламп, светильников и патронов при выходе из строя.

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