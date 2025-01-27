В Киеве убрали памятник известному ученому (фото)

Памятник вывезут на специальную площадку

В Киеве убрали памятник российскому физиологу Ивану Павлову. В июле 2023 года он попал в список объектов, которые подлежат демонтажу в рамках деколонизации.

Об этом сообщил Департамента территориального контроля Киева. Памятник до этого находился возле Александровской больницы в Печерском районе.

"Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом. Исторически школа Ивана Павлова проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях. В частности, для этих экспериментов использовали беспризорных детей от 6 до 15 лет", — говорится в сообщении.

Памятник вывезли на специальную площадку, но позже передадут в Государственный музей авиации Антонова, где хранятся и другие демонтированные памятки.

В департаменте добавили, что с 2022 силами КП "Киевблагоустройство" было демонтировано 59 объектов. А всего по состоянию на январь 2025 года из столичных улиц убрали 118 объектов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве стояли памятники советскому диктатору Иосифу Сталину и когда их оттуда убрали.