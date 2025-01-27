Говорил о войне, мобилизации и Трампе: главные заявления Зеленского из нового интервью
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Глава государства сделал ряд заявлений
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для итальянского издания Il Foglio. В нем он рассказал о главных вызовах для Украины, послевоенных гарантиях безопасности и проблемах с мобилизацией.
Само интервью было обнародовано в youtube-канале Офиса президента. "Телеграф" приводит главные заявления Зеленского.
О Трампе
Зеленский отметил, что ему импонируют нынешние заявления президента США Дональда Трампа о необходимости достичь сделки о завершении войны. Впрочем, он отмечает, что глава Белого дома может быть не до конца проинформирован о текущей ситуации.
Кроме того, он добавил, что многое будет зависеть от того, хочет ли Владимир Путин завершения войны.
"По моему мнению, не хочет", — сказал Зеленский.
Он добавил, что обсуждал с Трампом гарантии безопасности, а также отметил, что США сейчас могут ускорить приближение мира, но это потребует решительных шагов.
При этом он раскритиковал Будапештский меморандум и выразил мнение, что зря Украина отказалась от ядерного оружия.
"Я ему (Трампу, — ред.) рассказал, что мы поменяли ни на что. Мы обменяли ядерное оружие на войну. Реально. Она началась позже, но реально на войну. И он сказал так: Я понимаю, о чем вы говорите", — сказал Зеленский.
О гарантиях безопасности
Зеленский говорит, что Россия понимает лишь язык силы, а потому Западу стоит показать сплоченность.
"Россия — это именно такое государство, оно не отличается от сегодняшнего Ирана. Ничем и от Северной Кореи. Поэтому они находят такое союзничество. Я не очень верю что это историческое союзничество, но на сегодняшний день они это имеют. Как им ответить? Какие гарантии у нас? Не хотел бы, чтобы наши люди просто ходили по улице с автоматами в мирное время, понимая что в любой момент из России может кто-то приехать на танках, ракеты прилетят", — сказал он.
Кроме того, он добавил, что добиться стабильного мира невозможно, если гарантировать его будет лишь Европа. В этом контексте он вспомнил Минские соглашения и отметил очень слабую реакцию мира на захват россиянами Крыма.
О мобилизации
Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны множество украинцев взяло в руки оружие, чтобы остановить российские войска. И это тогда позволило остановить захватчиков на подходах к Киеву, потеря которого привела бы к безусловному поражению. Однако сейчас многие устали и с набором новых людей в армию есть проблемы.
"Согласно законодательства, мобилизуются сегодня люди 25 лет плюс. Мобилизация идет и она мобилизует достаточно большое количество людей в этом возрасте. Они имеют ротации или отпуска, но безусловно этого недостаточно. Безусловно надо работать над качеством этого", — сказал он.
При этом, он говорит, что есть и другие вопросы, вроде того, будут ли возвращаться демобилизованные люди на фронт.
"Если завтра, например, половина армии просто уйдет домой… ну тогда надо было в первый день сдаваться. Потому что если завтра половина людей уйдет домой, то вернется Путин и нас убьет всех", — добавил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе объяснил, почему Украину придется принимать в НАТО.