В Москву вернутся запретные вечеринки: геи будут спонсировать российских оккупантов

Участникам нужно согласиться с некоторыми условиями, чтобы принять участие в вечеринке

Организаторы московских гей-вечеринок "Hunters Party" анонсируют проведение нового мероприятия. Программа развлечений будет ограниченной, так как организаторы хотят направить сэкономленные деньги на фонд помощи в реабилитации российских оккупантов, пострадавших на войне в Украине.

Информация об этом была размещена организаторами в сети. Мероприятие пройдёт в "формате активного отдыха — "Родео аттракциона"

"В новом проекте мы отошли от сексуальной и эротической направленности", но при этом приватные комнаты будут общедоступны, где можно почилить и приятно провести время", — говорится в сообщении.

Что интересно, при регистрации на мероприятие участнику нужно согласиться с договором публичной оферты, в котором есть следующие пункты:

"(Участник вечеринки) подтверждает, что не находится в Международном общественном ЛГБТ движении".

"(Участник вечеринки) обязуется не пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и/или преимущества".

Стоит отметить, что в декабре 2023 года, на следующий день после признания ЛГБТ-сообщества "экстремистской организацией", полиция нагрянула в Hunters Party, сорвав мероприятие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что России готовятся запретить "чайлдфри". Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что это "одна из идеологий экстремистской направленности".