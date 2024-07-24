Остался без ног: в Москве взорвали автомобиль чиновника ВС РФ (фото, видео)

Мужчину отвезли в больницу

В Москве взорвался автомобиль заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова. В результате взрыва чиновнику оторвало обе ступни.

Об этом пишут РосСМИ. На момент взрыва в автомобиле находились двое.

Андрей Торгашев

Отмечается, что взрыв произошел около 6:30 утра, когда в автомобиле находились два пассажира. Мужчину отправили на скорой в больницу. Женщина, сидящая на месте для пассажиров, получила осколочные ранения лица.

От взрыва пострадали стоящие рядом автомобили. В связи с происшествием не работал общественный транспорт.

Авто с места происшествия

Причины взрыва выясняются. В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. Рассматриваются несколько версий: заказное убийство и версия, связанная со служебной деятельностью потерпевшего.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", — пишут СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Сообщается, что к днищу автомобиля было прикреплено самодельное взрывное устройство, эквивалентное 500 граммам тротила. Оно находилось под местом водителя.

Отметим, что Андрей Торгашев занимал пост заместителя начальника ПДРЦ военной части 33790 в Подмосковье. Указанная воинская часть – это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.

Напомним, недавно в России произошло отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Сработала автоматическая защита. В результате аварии введены временные графики ограничения потребления электроэнергии.

Также напомним, что в России во время трюка служебный автомобиль раздавил гаишника. Он выжил, однако у мужчины перелом и травмы.