Ливни, затопленные улицы и закрытый порт: один из городов России накрыл мощный смерч (фото, видео)

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

После мощного торнадо Россию накрыл сильнейший смерч. Его наблюдают над морем в Сочи.

Кадрами поделились местные жители в соцсетях. Отмечается, что в городе сейчас идет ливень.

Последствия непогоды уже наблюдают в городе. В реке Псахо уже поднялся уровень воды. Из-за ливня некоторые улицы затоплены полностью, частично подтоплена Приморская набережная. Сильный дождь и штормовое предупреждение привели к временному запрету выхода судов в акваторию из местного порта.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что сильные ливны с градом, сход селей в горах и смерчи будут еще несколько дней. Также прогнозируются оползни и еще больший подъем уровня воды в реках.

Город Сочи на карте

Это далеко не первый раз, когда в России "бушевала" непогода. Не так давно, в Карачево-Черкеске, Ставрополье, Кисловодске и Москве прошли ливни с градами и шквальный ветер. В результате десятки человек ранены и госпитализированы, а также один погиб.

А под Волгоградом в России жители хутора ранее жаловались на нашествие саранчи. Она буквально оккупировала обочины и дороги. Насекомые еще распространяются по региону пешим способом, предпочитая дороги и обочины.