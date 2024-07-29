"Поехали в Мали мстить": в России сбежали с полигона заключенные, в сети уже шутят

Некоторые осуждены за тяжкие преступления

В России девять заключенных, подписавших контракты с Минобороны, сбежали с полигона в Корочанском районе Белгородской области. Некоторые из них сидели за тяжкие преступления, однако не всех россиян это смущает, ведь главное, что "не маньяки".

О бегстве заключенных сообщают пропагандистские Telegram-каналы. В то же время, официально в РФ не подтверждали и не опровергали эту информацию.

"В соответствии с ориентировкой, которая поступила в отделения полиции России, двое из беглых заключенных сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных повреждений, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям", — говорится в сообщении.

Зеков, которые служили и должны были воевать на фронте, зовут Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сир и Николай Багров, Алексей Грязутин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Отмечается, что они скрылись 26 июля и могут находиться на территории Белгорода или Шебекино.

В сети мнения россиян разделились, некоторые шутят о поднятии демографической ситуации и предоставлении беглецам статуса героев, а некоторые пишут, что "убийство не статья".

Есть среди россиян и те, кто не в восторге от этого инцидента, и вообще, что на войну отправляют заключенных, еще и с такими тяжелыми статьями.

Кроме того, есть пользователи, которые жалуются на нехватку хороших новостей сейчас и на войну в целом. Ведь некоторые даже написали, что они "здраво оценили риски" и им "хватило мозгов сбежать".

В то же время россияне уже ожидают заголовки о том, что "девять заключенных берут Кремль" и спрашивают, есть ли у них оружие с собой. А также призывают жителей Белгорода "встречать асвабадителей". Есть даже пользователи, которые написали, что в России нет не зэков.

На фоне новостей о Мали, где колонна российской частной военной компании "Вагнер" попала в засаду, россияне надеются, что эти заключенные направились именно туда, чтобы отомстить.

Ранее "Телеграф" писал, что сеть всколыхнула волна мемов после разгрома русских наемников в Мали.