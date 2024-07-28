Россияне провели парад ко дню ВМФ: журналисты заметили странность

Всего на параде показали лишь два корабля Черноморского флота

В России прошел традиционный морской парад ко дню ВМФ. Однако журналисты обратили внимание, что там не было ни одного корабля, который, согласно заявлениям украинских военных, был поврежден или уничтожен в 2023 году.

Как пишет BBC, на параде показали лишь два корабля Черноморского флота. Речь идет о корвете "Меркурий" и фрегате "Адмирал Григорович". При этом "Меркурий" с 2024 года выполняет задачи на сирийской базе в Тартусе.

В этом году была отменена традиционная часть парада в Кронштадте, однако впервые парады в Санкт-Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и Тартусе были объеденины в единую трансляцию.

Черноморский флот во время трансляции упоминался лишь два раза, во время докладов командующих флотами. Ни один из кораблей, о повреждении или уничтожении которых сообщали украинские силы, показан не был.

Однако в Каспийске был показан малый ракетный корабль "Великий Устюг". Он считается одним из первых кораблей, которые были повреждены в ходе российского вторжения. Это произошло 7 марта 2022 года, когда по нему был нанесен артиллерийский удар. После ремонта он принимал участь в параде в июле 2022 года.

Издание отмечает, что в этом году участие в мероприятиях приняли 25 кораблей и подводных лодок. Для сравнения, в 2021 году их было 50.

Как сообщалось ранее, на параде в Санкт-Петербурге заметили российского диктатора Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова.