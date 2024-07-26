Подозреваемый в убийстве Фарион стал звездой росСМИ: россияне уже называют его "красавчиком" и "героем"

Кое-кто предлагает даже обмен или отправить ему передачку

Дерзкое поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко в суде вызвало большой шквал эмоций не только в Украине. Ведь россияне уже величают 18-летнего юношу "красавчиком" и "героем".

В комментариях под постами российских пабликов, где задержанный показывает язык дочке Фарион, пользователи РФ предлагают парню дать медаль.

Россияне радуются не только убийству украинского языковеда, но и дерзкому поведению юноши и его молчанию. Большинство россиян гордятся действиями предполагаемого убийцы, называя его "Нашими героем".

Также есть даже те, кто предлагает обменять парня и отправить в Россию, где его встретят "как родного". Еще пользователи спрашивают, куда отправлять передачки юноше.

Вызывающее поведение парня, когда он показал язык в суде, оправдывают тем, что дочь Фарион "не адекватная".

Заметим, что в комментариях, кроме "красавчика" и "героя", много высказываний "Наш слон. Слоняра" и т.д. Этим словом пользователи сети называют человека, политическая позиция которого совпадает с их собственными взглядами, а также смело выражающего свое мнение вопреки общепринятому. Часто слово "слон" употребляется в значении "крутой".

Напомним, что 25 июля в Днепре задержали юношу, который предположительно убил языковеда Ирину Фарион. По данным следствия, Вячеслав Зинченко тщательно готовился к убийству. Также он планировал покушение на нардепа Максима Бужанского, что подтверждает список следующих возможных жертв.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что генерал СБУ Василий Вовк подверг критике ход дела Фарион. По его словам, объективного расследования уже быть не может.