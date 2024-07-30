Столбы черного дыма поднимаются в небо: в России пылает оборонный завод (эпичные видео)

В Екатеринбурге горит оборонный завод "НПО автоматики". Площадь пожара — 1000 кв.м.

Информацию об этом публикует Telegram-канал ASTRA. ССыылась на РосСМИ паблик пишет, что горит один из корпусов предприятия.

"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" — одно из крупнейших российских предприятий по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию "Роскосмос".

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