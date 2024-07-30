Стовпи чорного диму здіймаються в небо: в Росії палає оборонний завод (епічні відео)
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У Єкатеринбурзі горить оборонний завод "НУО автоматики". Площа пожежі – 1000 кв.м.
Інформацію про це публікує Telegram канал ASTRA. Ссылалась на РосЗМІ паблік пише, що горить один із корпусів підприємства.
"НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова" — одне з найбільших російських підприємств з розробки та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для ракетно-космічної техніки та інших галузей промисловості. Входить до держкорпорації "Роскосмос".
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