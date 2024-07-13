Путин впервые за шесть лет обновил биографию: какую историю он придумал про войну в Украине

В Кремле продвигают пропагандистские нарративы

Кремль обновили биографию президента РФ Владимира Путина на его личном сайте. Это случилось впервые с 2018 года.

"Телеграф" изучил, чем хочет запомниться российский диктатор. В его биографии не обошлось без любимого Крымского моста и нападения на Украину.

Страницу с биографией Путина дополнили событиями с 2018 по 2024 год. Появился отдельный раздел об очередных победах на выборах в 2018 году. Также целый раздел посвящен Крымскому мосту, который открыли 15 мая 2018 года для автомобилей, а 23 декабря 2019 года — для поездов. Но в этом разделе ни слова не сказано об ударах по мосту, о его разрушениях и повреждениях во время полномасштабной войны в Украине.

Также сказано про чемпионат мира по футболу в России, пандемию коронавируса, создание вакцины "Спутник", поправки в Конституцию и нападение на Украину в 2022 году. В пункте про начало полномасштабной войны продвигаются кремлевские нарративы о том, что Россия якобы "спасала" и "защищала" жителей ранее захваченных Донецкой и Луганской областей. Также сказано про "денацификацию и демилитаризацию Украины", и захват новых территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Завершается новая биография Путина главой о выборах 2024 года, на которых он снова стал президентом России. Пресс-секретарь российского диктатора сообщил, что биография 71-летнего Владимира Путина будет и дальше обновляться.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Путин выдвинул немыслимое условие для прекращения огня в Украине. Он заявил, что мирное урегулирование через посредников является "крайне маловероятным".