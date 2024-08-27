Дымил купол: в один из храмов Одессы ударила молния (видео)

Гроза в Одессе началась с утра

Во вторник, 27 августа, во время утренней грозы в Одессе молния ударила в один из куполов храма. Вероятно, она попала в Свято-Иверский мужской монастырь.

В сети уже публикуют эпические кадры, где из купола храма идет сильнейший дым.

"В церковь на Школьном попала молния", — говорится в сообщении.

Раскаты грома и гроза напугали одесситов с утра, однако громкие звуки не связаны с войной и вражескими обстрелами.

Заметим, что информация о пострадавших и последствиях непогоды еще не предоставлялась. Однако, анализируя карды видео и снимки мужского монастыря, можно сделать вывод, что именно в него попала молния.

Напомним, что в марте 2023 года территория храма попала под вражеский обстрел россиян. Тогда снаряд не нанес значительных разрушений монастырю, однако повреждения были. На восстановление храма было потрачено несколько недель.

К слову, Одесский Свято-Иверский мужской монастырь принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Летом в июле в Киеве во время сильной грозы молнии вызвал сильный пожар. Возгорание произошло в доме в Дарницком районе города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что молния ударила в людей перед военным храмом в Подмосковье России.