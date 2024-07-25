Обстреливать Украину больше не будет: в России рухнул вертолет Ми-28, уже известна судьба экипажа

Минобороны страны-агрессорки уже отчиталось

Пока оккупанты атаковали Украину "шахедами", в России вертолет МИ-28 потерпел крушение. Произошло это в Жиздринском районе Калужской области в селе Клинцы.

Об этом сообщают российские паблики. Губернатор области Владислав Шапша пишет, что на месте происшествия работают оперативные группы.

Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы из Ми-28 – техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

Вертолет Ми-28 – что известно

Ми-28 – российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы. Цена одного вертолета составляет примерно 15 миллионов долларов.

Российские Ми-28 начали попадать под удары ВСУ в первые месяцы полномасштабной войны. В мае 2022 года бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко сбили такой вертолет в Харьковской области.

Падение вертолетов в РФ

В начале июля в России в Ростовской области якобы был подбит военный вертолет Ми-28. Его подняли в небо для перехвата украинских дронов.

Также известно, что в прошлом году во временно оккупированном Крыму падал вертолет такой модели. Тогда погибли два пилота.

Ранее "Телеграф" писал, что в России в Подмосковье упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100NEW 95 во время тестового полета.