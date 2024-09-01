На борту была важная "шишка"? На Камчатке разбился вертолет Ми-8 с туристами (видео)

Поисковая операция длилась сутки

Российский вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, было 22 человека, разбился на Камчатке. Вертолет пропал с радаров в субботу, 31 августа. Уже в воскресенье, 1 сентября, обломки судна обнаружили в горах.

Российские СМИ сообщали о том, что вертолет исчез, практически сразу после того, как вылетел с площадки вулкана Вачкажец на Камчатке. На борту, в частности, находились финансовый директор РФС (Российский футбольный союз — прим. ред.) Арсений Замятин вместе с супругой Полиной. Также там должен был быть Михаил Репников — основатель сообщества туроператоров "Великая страна" также с женой.

Сообщается, что поисковая операция длилась сутки. Поиски усугубляли сильный туман и плохая видимость. В воскресенье, 1 сентября, обломки вертолета были найдены в горах.

Как сообщается, обломки лежат на сопке, на высоте около 900 метров. Предварительно вертолет мог врезаться в холм в густом тумане. Вертолет должен был забрать туристов с площадки возле вулкана Вачкажец на Камчатке. Информация о том, что на борту было 22 человека, подтвердилась. Пока их судьба неизвестна.

В то же время, как сообщает издание ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, выживших во время аварии вертолета Ми-8 на Камчатке нет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России разбился бомбардировщик Ту-22М3, который РФ использует для массированных ударов по Украине. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.