"Сатана до себе викликав": швидку до патріарха Кирила не пропустили військові, у мережі вже сміються (відео)

Йому стало зле нібито через спеку

В Росії військовий оркестр не пропустив швидку допомогу, яка приїхала до патріарха російської православної церкви (РПЦ) Кирила Гундяєва. Йому стало зле під час виступу на площі Олександра Невського у Санкт-Петербурзі.

Відповідне відео публікують у мережі. На кадрах видно, як машина швидкої дає задній хід і від'їжджає, коли починають маршувати військові.

Напередодні Гундяєв жалувався на погане самопочуття одному з підлеглих. Після цього охорона почала метушитися, що видно на кадрах.

"Реанімаційному автомобілю довелося від'їхати через маршируючих військових. ФСБшника у рясі вивели за сцену, і захід продовжився, як нічого не бувало", — пишуть у мережі.

РосЗМІ стверджували, що патріарху стало зле через спеку. Проте після отриманої допомоги, Гундяєв поїхав на своїй машині.

У мережі користувачі з гумором відреагували на цю новину. Дехто припустив, що патріарху не стало погано, а просто терміново треба було в туалет. Були люди, які писали, що "діду вже час на зустріч з сатаною".

Нагадаємо, що Кирило Гундяєв відомий прихильник Кремля та російського лідера Путіна. На своїх проповідях патріарх неодноразово закликав до вбивства українців та називав війну РФ проти України священною для росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що патріарх Кирило побажав Путіну правити до кінця життя. Також він сказав, що Путін повинен ухвалювати "доленосні та грізні рішення" і навів йому як приклад Олександра Невського.