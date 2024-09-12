Священнику стало плохо после проповеди об искушениях

Патриарху русской православной церкви Кириллу Гундяеву, известному как святейший патриарх Кирилл, стало плохо после выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Сообщается, что глава РПЦ обратился к верующим после крестного хода, однако сразу после выступления ему стало нехорошо и пришлось обратиться к медикам.

Об этом пишет российское издание Фонтанка. Прежде чем патриарху стало плохо, он в своей проповеди рассказал россиянам об искушениях и предостерег от всего западного.

"Люди приезжают в другие страны, там магазины лучше, веселья больше. Создается иллюзия, что там устрой лучше, однако, как показывает история, правда на нашей стороне", — сказал патриарх.

После него на сцену вышли губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а самому Гундяеву стало плохо. Патриарха под ручки сопровождали в скорую, где медики оказали ему необходимую помощь, вероятно, используя для этого западное оборудование и западное лекарство.

Патриарху Кириллу стало плохо

Как отмечает корреспондент издания, патриарху стало плохо из-за жары. После полученной помощи Гундяев уехал на своей западной машине.

Что известно о патриархе Кирилле

Российский религиозный деятель и бывший агент КГБ не раз попадал в большие скандалы. Патриарх, едва ли не на каждой проповеди призывающий россиян отказаться от всего западного, обожает дорогие вещи западного производства.

В собственности патриарха дорогие часы типа "Breguet" за несколько десятков тысяч долларов, квартиры, личный самолет, яхта, бронепоезд, вилла в Швейцарии, дом в Переделкино и дворец в Геленджике с автопарком люксовых автомобилей.

Яхта главы РПЦ

В конце 2020 года российские журналисты заявляли, что Кирилл владеет недвижимостью на сумму 3 миллиона долларов. Как изменилась эта сумма за два с половиной года полномасштабного вторжения РФ в Украину, пока не известно.

Кирилл Гундяев известный сторонник Кремля и откровенный приспешник российского лидера Путина. На своих проповедях патриарх неоднократно призывал к убийству украинцев и называл войну РФ против Украины священной для россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что патриарх Кирилл пожелал Путину править до конца жизни. Также патриарх Кирилл сказал, что Путин должен принимать "судьбоносные и грозные решения" и привел ему в пример Александра Невского.