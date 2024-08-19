Скандальное ДТП на Буковине. В Московском патриархате на русском языке ответили, виноват ли их священник

Человек в рясе попытался забрать табельное оружие у правоохранительницы

В воскресенье, 18 августа, в одном из сел Черновицкой области разыгрался настоящий детектив с погоней и дракой. Его героем стал "человек Божий" – местный священник, который нетрезвым сел за руль грузовика, врезался в столб, скрылся с места происшествия, а когда был остановлен стражами порядка, полез с кулаками на полицейского.

Пока священнослужитель "отдыхает" от подвигов в следственном изоляторе, "Телеграф" разбирался в обстоятельствах скандального дела.

ДТП произошло в селе Молница, расположенном в 20 км к юго-востоку от Черновцов. Оно было бы вполне стандартным, потому что КаМАЗ с цистерной только задел столб на сельской дороге. Но водитель грузовика решил уехать с места аварии и был остановлен на одной из областных дорог. И тут началось самое интересное, потому что за рулем находился человек в рясе.

"Во время общения с 42-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти соответствующий тест на месте. Результат алкотестера "Драгер" показал 1,94 промилле, – говорится в официальном сообщении на сайте областной полиции. – В дальнейшем во время составления административных материалов водитель начал себя агрессивно вести, сопротивляться работнице патрульной полиции: нанес телесные повреждения и пытался завладеть ее огнестрельным оружием".

Водитель был так пьян, что не мог разминуться со столбом на пустой дороге.

Как уточнили "Телеграфу" в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Черновицкой области, по документам (свидетельству о регистрации) КаМАЗ принадлежит жителю села Острица.

– Грузовик изъят и помещен на штрафную площадку. Как он оказалась в распоряжении священнослужителя – выясняется. Но отметим, что сообщений о незаконном завладении транспортным средством не поступало, – уточнили в пресс-службе и добавили, что водитель на 72 часа задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

На священника уже составлен административный протокол по статье 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Плюс в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о происшествии по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа).

Грузовик принадлежит местному жителю, но как попал за его руль священник, неизвестно.

В полиции не стали раскрывать, к какой из местных церквей принадлежит буйный священник, подчеркнув: "Для нас не важно, к какой конфессии относится водитель, и что это за человек, есть противоправные действия – за них должно быть наказание".

Впрочем, с высокой долей вероятности, священник принадлежит к Свято-Вознесенскому (Банченскому) мужскому монастырю Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (Московский патриархат), который считается крупнейшим в Восточной Европе. Именно в Молнице зарегистрировано эта релиниозная община. Кроме культовых сооружений здесь есть отели, собственное кладбище, зооуголок с павлинами и детский дом.

Место регистрации монастыря – Молница, а уполномоченное лицо – скандальный Лонгин (Михаил Жар).

Согласно интерактивной карте Религиозно-информационной службы Украины, ближайшие храмы Православной церкви Украины (ПЦУ) расположены в десятках километров от Молницы, поэтому вряд ли священник ПЦУ мог оказаться на "чужой" территории.

Рядом с Молницей расположен большой монастырь УПЦ, а ближайшие храмы ПЦУ (отмечены зеленым) в десятках километров.

Это очень известное место недалеко от румынской границы, также паспорт этой страны, по сообщению медиа, имеет и бывший настоятель – "митрополит Банченский", викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Лонгин (Михаил Жар). Этот человек отличился дружбой с регионалами и является последовательным противником Православной церкви Украины. В прошлом году он получил подозрение от СБУ, ведь неоднократно во время литургий называл ПЦУ "церковью антихриста" и "сатанинской".

На единственном рабочем телефоне монастыря отвечала по-русски женщина, которая "не в курсе ДТП" и тем более ничего не знает об участии в ней священника. Соответствующий запрос издание направило и в пресс-службу УПЦ.

В пользу версии об участии в ДТП священника Московского патриархата свидетельствует еще один косвенный факт: пользователи соцсетей обратили внимание на бороду подозреваемого в аварии: "В ПЦУ не носят бороду до пупа. Это ваш родной московский батюшка".

Пользователи в соцсетях обращают внимание на косвенный признак принадлежности к конфессии.

В комментариях местные жители также возмущаются, что лицо "героя" ДТП и нападения на полицейскую при выполнении заблюрено. Люди подчеркивают, что стоит назвать фамилию священнослужителя и напоминают, что сам Лонгин недавно попал в аварию, находясь то ли за рулем, то ли на пассажирском сиденье. В этом случае тоже фигурировал алкоголь, к тому же следы происшествия пытались скрыть.

И две недели не прошло с момента аварии с участием бывшего настоятеля монастыря.

Как сообщал "Телеграф", на фоне дискуссий по законопроекту о запрете связи с религиозными центрами страны-агрессора УПЦ не проявляет никакой инициативы к общему разговору. В то же время ПЦУ открыта для переговоров без предварительных условий.