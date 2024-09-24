Могли помогать России: эксперт назвал возможную цель полета самолета из Беларуси

Александр Лукашенко может подыгрывать Кремлю

Белорусский самолет, который якобы был замечен над территорией Украины, мог иметь особую цель. Авиационный эксперт считает, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко мог таким образом "оказать услугу" Москве и помочь россиянам обнаружить украинские ПВО на границе.

Таким образом президент Беларуси может тестировать "красные линии". Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев24" авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Мы должны понимать, что сам по себе этот самолет не является средством радиоэлектронной разведки. Он не имеет оборудования, которое позволяет оценивать непосредственно состояние наземных систем. Однако понятно, что когда этот самолет в воздухе, системы ПВО вынуждены отвлекаться и на него реагировать", — заявил эксперт.

По его словам, из-за подобных "пролетов" украинские наземные системы ПВО "показывают" себя и российские РЭБы могут фиксировать их месторасположение. Таким образом, предполагаемый полет Як-130 мог быть целенаправленной провокацией.

"Это может быть одним из элементов подготовки к будущему использованию воздушного пространства Республики Беларусь для нанесения ударов, использования крылатых ракет или дронов-камикадзе", — отметил Долинце.

Напомним, 24 сентября появилась информация о том, что нескоростная воздушная цель пересекла государственную границу Украины и долетела до "стыка" Киевской и Житомирской областей. По предварительным данным, это мог быть учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Беларуси.

В воздушных силах ВСУ данную информацию официально опровергли и отметили, Беларусь не нарушала воздушное пространство Украины.

"Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. Предположительно была применена радиолокационная помеха", — говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что характеристики Як-130 позволяют использовать его в качестве лёгкого штурмовика, самолёта-разведчика, истребителя-бомбардировщика и самолёта радиоэлектронной борьбы.

Самолет способен нести до 3 тонн боевой нагрузки (управляемое и неуправляемое ракетное и бомбовое вооружение, пушки и т.д.) на девяти наружных узлах подвески.

Напомним, Telegram-канал "Белорусский Гаюн" пишет, что после вывода с аэродрома "Бобруйск" 4 штурмовиков Су-25 на их место были переброшены 2 учебно-боевых самолета Як-130. В течение недели самолеты не менее 4 раз совершали полеты.

В свою очередь, штурмовики Су-25 были переброшены на аэродром "Лида", ближе к литовской границе.

От аэродрома Бобруйск до места пересечения границы в н.п. Дятлик всего 200 километро и поэтому предполагаемый "залёт" истребителя явно не выглядит как случайный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стало известно, как украинские военные устраивали засаду на А-50. В результате слаженной работы украинских военнослужащих были сбиты два А-50, один Ту-22М3 и еще шесть самолетов.