Украинский журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов поделился наблюдениями о реакции украинцев на новое движение

Наблюдаю за истерикой вокруг квадроберов с зоологическим интересом. И отнюдь не в отношении квадроберов.

Очень прикольно наблюдать, как люди заново проговаривают те же страхи и те же стереотипы, что и в прошлых поколениях, даже не отстреливая этого. Буквально слово в слово.

Вот, к примеру: "Это эскапизм, бегство от реальности, а в то время, когда детская психика только развивается, это может сильно повредить".

Здесь я, конечно, вспоминаю, как это в свое время о ролевиках говорили, но не суть. Ирония в том, что да, это действительно эскапизм. Бегство от реальности.

Как и любая игра по определению.

Любая игровая активность и любая форма творчества есть эскапизм. Также им является восприятие любого чужого творчества — включая чтение книг, театр, просмотр сериалов хоть о докторе Хаусе, хоть о рабыне Изауре, видеоиграх и просмотре футбола. Говорить "ой леле, ребенок занимается эскапизмом" — это безумие вроде переживания из-за того, что ребенок играет. Ребенок должен заниматься эскапизмом. Если он им не занимается, пора волноваться за его здоровье. Взрослым тоже время от времени не помешало бы.

"Это мешает ребенку социализироваться".

Вообще-то ровно наоборот. Любая характерная активность, разделяемая другими детьми, помогает ребенку социализироваться. У нее с другими детьми возникает еще одна общая тема.

Отдельные батюшки ищут там психические отклонения и бесноватость. Хотя лучше бы поискали в себе ответ на вопрос, почему они видят демонов там, где дети выполняют заповедь быть как дети.

Отдельные люди ищут там влияние зарубежной агентуры, раздавливающей нашу молодежь. В воздухе висит тяжелый запах огурцов, бобовых и плана Далеса.

Некоторые включают "а мы поколение назад…"

Именно так – бросали карбид в лужу, швыряли сверху кондомы с водой, дрались улица на улицу. В лучшем случае – собирали фантики от плохих турецких жвачек. Бывает. А эти дети лучше.

"А если оно дальше пойдет…"

Ведь, как известно, сегодня ты играешь джаз, а завтра семью продашь. А от саксофона к ножу – один шаг.

И, главное, все эти аргументы прекрасно можно спроецировать на любую игрушку или субкультуру. Они универсальны потому, что они не о каком-то конкретном явлении, а о страхе перед чем-то незнакомым. Все то же можно было сказать – и говорили – о детях, засиживающихся над книгами, о детях, слушавших рок и носивших длинные волосы, о детях, игравших в "Волк ловит яйца".

Это не о детях. Это о глупых, испуганных взрослых. Которыми лучше не быть.

Источник: пост Трегубова в Facebook.