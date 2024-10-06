В Дагестане мощный пожар в крупном торговом центре: есть пострадавшие, дым окутал весь город (видео)

В небо поднимется столб густого черного дыма

В городе Каспийск в Дагестане произошел мощный пожар на торговой базе. В результате происшествия есть пострадавшие.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что огонь охватил 700 квадратных метров торгового комплекса "Пир" на Кирпичном шоссе.

На кадрах видно, что над зданием в небо поднимется столб густого черного дыма.

В настоящий момент известно, что на месте происшествия горит точка мягких игрушек, а также задело бытовую технику.

По информации паблика, якобы пострадали трое пожарных. Двое в больнице с ожогами, третий — с отравлением угарным газом.

На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники.

"Индустриальный парк "Кристалл-сити" в Каспийске, который сейчас горит, по данным газеты "Новое дело", принадлежит советнику главы Дагестана Магомеду Гаджиеву", — сообщает один из пабликов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 октября в одном из районов Москвы был якобы атакован беспилотниками важный военный объект. В результате происшествия там начался крупный пожар.