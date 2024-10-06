У Дагестані потужна пожежа у великому торговому центрі: є постраждалі, дим огорнув все місто (відео)
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У небо здійметься стовп густого чорного диму
У місті Каспійськ у Дагестані сталася потужна пожежа на торговій базі. Внаслідок події є постраждалі.
Про це у неділю, 6 жовтня, повідомляє Telegram-канал Mash, посилаючись на власні джерела. Наголошується, що вогонь охопив 700 квадратних метрів торговельного комплексу "Пир" на Кирпичном шоссе.
На кадрах видно, що над будівлею в небо здійметься стовп густого чорного диму.
Зараз відомо, що на місці події горить точка м’яких іграшок, а також зачепило побутову техніку.
За інформацією пабліка, нібито постраждали троє пожежників. Двоє у лікарні з опіками, третій – з отруєнням чадним газом.
На місці працюють 39 спеціалістів та 13 одиниць техніки.
"Індустріальний парк "Кристал-сіті" у Каспійську, який зараз горить, за даними газети "Новое дело", належить раднику голови Дагестану Магомеду Гаджієву", — повідомляє один із пабліків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 жовтня в одному з районів Москви був нібито атакований безпілотниками важливий військовий об’єкт. Внаслідок події там почалася велика пожежа.