У Дагестані потужна пожежа у великому торговому центрі: є постраждалі, дим огорнув все місто (відео)

У небо здійметься стовп густого чорного диму

У місті Каспійськ у Дагестані сталася потужна пожежа на торговій базі. Внаслідок події є постраждалі.

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомляє Telegram-канал Mash, посилаючись на власні джерела. Наголошується, що вогонь охопив 700 квадратних метрів торговельного комплексу "Пир" на Кирпичном шоссе.

На кадрах видно, що над будівлею в небо здійметься стовп густого чорного диму.

Зараз відомо, що на місці події горить точка м’яких іграшок, а також зачепило побутову техніку.

За інформацією пабліка, нібито постраждали троє пожежників. Двоє у лікарні з опіками, третій – з отруєнням чадним газом.

На місці працюють 39 спеціалістів та 13 одиниць техніки.

"Індустріальний парк "Кристал-сіті" у Каспійську, який зараз горить, за даними газети "Новое дело", належить раднику голови Дагестану Магомеду Гаджієву", — повідомляє один із пабліків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 жовтня в одному з районів Москви був нібито атакований безпілотниками важливий військовий об’єкт. Внаслідок події там почалася велика пожежа.