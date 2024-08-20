Z-блогеры против TikTok-генерала. Почему россияне боятся и презирают головорезов Кадырова

Кадыровец Апти Алаудинов дистанционно "отразил" все атаки ВСУ, разозлив россиян

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир добровольческого формирования "Ахмат" Апти Алаудинов стал посмешищем в глазах украинцев и россиян, две недели рассказывая, как его спецназовцы "отбивают" наступление ВСУ под Курском. Именно его подразделение отвечало за участок фронта, который сейчас находится под контролем ВСУ.

На фоне его геройских заявлений, у кремлевских Z-блоггеров и рядовых россиян начали возникать вопросы Алаудинову: где тот спецназ, о котором все слышали, но никто не видел. "Телеграф" разбирается в новых ссорах между этническими группами в России и их последствиями.

Реальная жизнь против TikTok

Алаудинов оригинально объяснил, как именно ВСУ прорвались на территорию РФ из-за порядков его подразделения. По его словам, чеченский спецназ и украинские военные просто "разминулись":

Украинцы прошли мимо чеченских опорных пунктов при наступлении на Курщину, — Алаудинов

Далее он создавал видимость свирепых стычек и боев с украинскими подразделениями. Мол, вот-вот, и спецназ "Ахмат" выгонит украинцев. В подтверждение "борьбы" с ВСУ появлялись видео, но не все были правдой.

Генерал выложил ролик с "украинским бойцом" возле супермаркета "Пятерочка" в Судже, которого вроде бы убивает российская ракета. Видео было подписано: "Ахмат сила — Россия мощь — Аллах велик!". Ролик оказался смонтирован.

Далее он отрицал плен бойцов "Ахмата", несмотря на видеодоказательства с прямым языком чеченцев.

Алаудинов рассердил сообщество патриотических наблюдателей за войной, так что генерала начали обвинять сами россияне. Канал "Операция Z" публично поинтересовался, как по "контролируемой" Алаудиновой территории катаются иностранные журналисты и делают репортажи об успехах ВСУ. А канал "ВЧК-ОГПУ" обвинил спецназ "Ахмат" в том, что он разбежался и не сопротивлялся украинским военным на границе. К насмешкам блогеров добавили показания пленных срочников о бегстве кадыровцев.

В ответ генерал гневно высказался о "военнослужащих-петухах" и обвинил их в работе на Украине. И добавил, что "таких чмошников" необходимо расстреливать.

"Я скажу — у тебя вопрос не вырос, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, делаю, я воюю. И делаю все, чтобы такие петухи, как ты, не могли сеять панику в наших рядах", — ответил Алаудинов.

Позже командир спецназа "Ахмат" удалил видео, которое многие восприняли как проявление слабости.

Пока единственным подтвержденным видео "геройств" кадыровцев на Курщине является запись с камеры наблюдения разграбленного ими магазина по продаже мобильных телефонов.

Выбранная каста

По многочисленным сообщениям, кадыровцы избегают прямых столкновений, пользуясь правами "избранных" в российской армии. Да, Z-блогер Владимир Романов заявлял, что отряд "Ахмат" стоял за спинами срочников в Белгородской области. На следующее утро появилась информация, что Романова "ищут кадыровцы, чтобы спросить его слова". После угроз со стороны чеченцев блоггер записал видео с извинениями.

Шокирующей стала история с избиением в тюрьме 19-летнего Никиты Журавля, который в Волгограде сжег Коран. Российские силовики задержали юношу за "оскорбление чувств верующих", после чего этапировали в Грозный. Там парня показательно избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам. Безнаказанную экзекуцию записали на видео и выложили в сеть. За этот уголовный поступок Кадыров-меньший получил одобрение отца, семь орденов и звание "героя республики".

В апреле 20024-го чеченский спецназ отразил в полиции Дагестана руководителя ГУ МЧС Чечни Алихана Цакаева. Чиновника остановили и задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Но потом на место инцидента приехали 11 автомобилей и Абузайд Висмурадов — командир СОБР "Ахмат". Дагестанские правоохранители были избиты, однако официальных претензий никто не предъявил.

Происходили также случаи массового избиения чеченцами россиян. Так, в 2014 году кавказцы избили арматурой солдат в военном городке рядом с поселком Борзой Шатойского района Чеченской Республики.

Причиной стало то, что в столовой воинской части один из чеченских бойцов нецензурно выругался. Дежурный сделал ему замечание. Вечером того же дня несколько сотен чеченцев с битами, арматурой, травматическими пистолетами напали на солдат-россиян.

Кстати, когда в июне 2023 года кадыровцы получили реальный шанс доказать свое бесстрашие в бою, освободить Ростов-на-Дону от наемников "Вагнера" и обуздать путч Пригожина, оказалось, что полк "Ахмат" вроде бы "застрял в пробке" и поэтому с противником. Пришлось снимать эпические видео для TikTok в 80 километрах от Ростова. Впоследствии кадыровке вроде бы "по приказу Путина" охраняли мост под Москвой. Но до прямого столкновения так дело и не дошло.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тщательно следит за упоминаниями своего имени и часто требует извинений от тех, кто сказал что-нибудь негативное. Так, в прошлом году дизайнер Артемий Лебедев извинился перед "князьком" республики за критику.

Лебедев 2019 критиковал Кадырова за призывы "убивать, сажать и пугать" тех, кто "нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздором".

"Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу", — писал тогда Лебедев. Однако принести извинения пришлось и ему.

Так что ничего удивительного, что чеченцы ведут себя как "хозяева жизни" и на оккупированных территориях: за замечания о неправильной парковке кадыровке избили жителя оккупированного Донецка, а в Мариуполе — заехали на пляж на внедорожнике и угрожали местным отдыхающим расправой.

Что значат для РФ нестрашные кадыровцы

Военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько в своем Telegram-канале рассказывает, что ВСУ в Курщине показали, как на кадыровцев можно найти управу. Кроме того, ВСУ обращаются с российскими пленными срочниками лучше, чем сограждане-кадыровцы.

"Факты доказывают, что враги россиян не в Украине, а в Москве. Москва воюет в Украине россиянами и против украинцев, против интересов самих россиян", — пишет Копытько.

Кроме того, Копытько пишет, что всего чеченцев в России — 1,6 миллиона человек.

"Отсюда животный страх Кадырова за выживание своего клана в будущем, попытки закрепиться на федеральном уровне и сохранить личную армию. У них все более-менее хорошо, пока их боятся. А если вдруг перестанут, да еще и рычагов станет меньше — быть беде. ОАЭ не резиновые", — пишет аналитик.

Отметим, что по данным журналистов, Рамзан Кадыров имеет дорогую виллу в Дубае. Лидер Чечни посещает Объединенные Арабские Эмираты довольно часто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ могли уничтожить последний мост через Сейм в Курской области. Русские могли использовать его для опрокидывания резервов.