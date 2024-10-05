Известный украинский боксер помогает другу Кадырова (фото)
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Спортсмен решил спарринговать с "кадыровцем"
Известный украинский боксер Егор Великовский помогает россиянину Артуру Бетербиеву готовиться к бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с другим представителем РФ Дмитрием Биволом. Бетербиев является другом главы Чечни Рамзана Кадырова.
На это обратил внимание в Facebook главный редактор ua.tribuna.com Олег Щербаков. Он раскритиковал Егора, а также других украинских боксеров, поставивших лайк под постом Великовского в Instagram.
"Украинский боксер Егор Великовский помогает готовиться к бою кадыровцу Артуру Бетербиеву. Об этом он сам с гордостью сообщил в своем инстаграме.
Пост уже лайкнули другие украинские боксеры Дмитрий Митрофанов, Сергей Радченко, Федор Черкашин и другие.
Круто, молодцы", — написал Щербаков.
Бой Бетербиев — Бивол состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), хотя ранее WBC был категорически против этого боя. Ранее бывшая жена Дмитрия рассказала Артуру обо всех проблемах боксера со здоровьем. Добавим, что в этом весе выступает украинский боксер Александр Гвоздик, который может получить чемпионский бой по линии WBC. "Гвоздь" уже проигрывал Бетербиеву нокаутом.