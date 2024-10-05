Как выглядит двигатель "шахеда": одесситы похвастались своими трофеями (видео)

Еще и показали целый якобы "Орлан-10"

В Одессе показали как выглядит двигатель от якобы российского дрона "Shahed". Этими БПЛА в течение всей войны РФ почти каждый день кошмарит Украину.

Как отмечают в сети, сам двигатель имеет четыре цилиндра, а вот "крылья" дрона сделаны из дерева.

"Это четырехцилиндровый композитный двигатель, который имеет вот такой маленький выхлоп", — говорит мужчина на видео.

Также видно на кадрах, что возле двигателя торчит небольшой кусок корпуса, словно из дерева. Он покрыт карбоном, что улучшает его прочность.

После публикации первого видео двигателя "Shahed" в Одессе начали появляться и другие. Одесситы показывают не только "сердце мопеда", но даже почти полностью целый дрон, похожий на "Орлан-10". Он может преодолевать более 120 км и его продолжительность полета достигает 16 часов в воздухе.

Что известно о Shahed

Это иранский дрон-камикадзе, используемый Россией для ударов по Украине. Он способен долго в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора.

Технические характеристики:

Дальность полета – до 2,5 тыс. км.

Скорость – 185 км/ч.

Вес – 200 кг.

Длина – 3,5 м.

Размах крыльев – 2,5м.

Боеголовка – в носовой части.

Запуск – со специальной платформы.

Головная часть может содержать до 50 кг взрывчатки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что могли сбить над Константиновкой. Ведь официальной информации о том, что именно "приземлили", "сушку" или новый дрон С-70 "Охотник", нет.