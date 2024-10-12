В российской Ингушетии расстреляли авто "Центра Э", убиты трое россиян: что известно о ликвидации

Предварительно, это было покушение на высокопоставленного чиновника российского "антиэкстремистского" подразделения

В российской Ингушетии на федеральной трассе у города Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками подразделения Министерства внутренних дел России "Центр Э". Трое россиян в автомобиле были убиты на месте, одному чудом удалось уцелеть под огнем. Люди не пострадали.

Об этом пишет российский канал "База". По данным канала, мишенью был заместитель руководителя Центра "Е" по Республике Ингушетия Адам Хамхоев – это тот самый, которому удалось выжить. Трое других сотрудников ЦПЭ – Илез Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев – покушения не пережили.

"Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристой "Лады" 99-й модели. Нападающие скрылись. Ведется их розыск. Целью нападения на машину полицейских в Магасе был заместитель председателя Центра "Е" по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Это уже пятый замах. него. В двух предварительных покушениях Хамхоев был ранен", – пишет канал.

Отмечается, что Хамхоев был заместителем бывшего главы ЦПЭ в Ингушетии, который тоже был убит, но в Москве. Погибшие Аушевы – братья, родственники Хамхоева, которого они должны были охранять.

Автомобиль ликвидаторов нашли, но уже сожженным – они оперативно "зачистили концы". Сейчас стрелков разыскивают уже на федеральном уровне.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД Российской Федерации ("Центр Е") – самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата министерства российского министерства. Он занимается борьбой с "экстремизмом", но "экстремизм" в нынешней РФ очень широкое понятие – от реального терроризма до антивоенных лозунгов, а не там выставленных ругательств в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в российском регионе Ингушетия прошла очередная перестрелка силовиков с преступниками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о стрельбе в соседней Чечне. Там кадыровцы устроили стрельбу. Считалось, что убитые ими люди — те, которые устроили стрельбу в Ингушетии в конце марта. Однако уже тогда сообщалось, что это местные жители.