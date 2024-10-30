Робили ядерку Путіна: у Підмосков'ї спалахнув надважливий НДІ (відео, карта)

За словами очевидців, горів цех, де проводять випробування.

У російському Підмосков’ї спалахнула потужна пожежа на важливому об’єкті. Його продукція використовується одразу у кількох галузях.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, йдеться про Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування у місті Хотьково, який знаходиться за 70 км від Москви.

За словами очевидців, вогонь охопив цех, де проводять випробування. Також вони публікують відео з місця подій, на яких видно густий дим.

Стверджується, що наразі пожежу нібито вже вдалося ліквідувати. Місцеві рятувальники кажуть, що горів утеплювач, а постраждалих немає.

Що відомо про ЦНДІСМ

Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування — це провідне російське підприємство в галузі проєктування та виробництва конструкцій із сучасних полімерних композитних матеріалів для ракетно-космічної техніки, транспортного, енергетичного, нафтохімічного машинобудування та інших галузей.

Основними напрямками науково-технічної та виробничої діяльності інституту є:

науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проєктний роботи зі створення конструкцій спеціального призначення, озброєння та військової техніки з полімерних композиційних та інших неметалевих матеріалів

організація виробництва та серійний випуск виробів спеціального призначення

ремонт та утилізація створених виробів

розробка полімерних композиційних матеріалів та технології їх переробки

створення спеціалізованого обладнання з виготовлення та випробування конструкцій із композиційних матеріалів

Основні конструкторські та технологічні розробки:

Судини та балони високого тиску

Сітчасті конструкції

Корпуси транспортних та пускових контейнерів

Розтруби

Спеціальні склопластикові вироби

Амортизатори

Методи виготовлення конструкцій

Стендове та випробувальне обладнання для відпрацювання виробів

Продукція підприємства використовується під час створення РН Протон, РН Аріан, космічних апаратів тощо.

Також у цьому НДІ розробили композиційні матеріали та контейнер для ракетного комплексу "Тополь", ракети якого можуть нести на собі ядерний заряд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони відвідали Желєзногорськ, який розташований у Курській області.