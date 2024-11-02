Настоящему индейцу и коммунисту из США в РФ дали паспорт

На это понадобилось 28 лет

Американец Джон Роблес, считающийся первым политическим беженцем из Соединенных Штатов, получил российский паспорт. Мужчина прожил в России 28 лет, работая сначала преподавателем английского языка, а затем литературным переводчиком.

О предоставлении гражданства сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. В ходе получения документов Роблес заявил о том, что считает Россию своим домом.

Джон Энтони Роблес переехал в Россию в 1996 году. Сначала он устроился на работу преподавателем английского языка. За почти три десятилетия проживания в стране мужчина сменил профессию и работает литературным переводчиком.

По информации МВД РФ, после начала полномасштабного вторжения в Украину Роблес присоединился к оказанию помощи российским военным. Он принимал участие в доставке гуманитарных грузов.

История переезда Роблеса в Россию началась с романтической переписки. По данным российских СМИ, мужчина влюбился в россиянку по имени Галина и отправился к ней вместе со своими детьми. Впрочем, по приезду найти женщину ему не удалось. Несмотря на это, Роблес решил остаться в стране.

Причины отъезда из США имели также политическую подоплеку. Роблес, называющий себя индейцем, был членом Коммунистической партии США. В своих заявлениях он подчеркивал несогласие с "американским империализмом" и увлечение коммунистическими идеями. Однако, по информации The Washington Post, подача заявления на российское гражданство в 2007 году совпала с аннулированием его американского паспорта из-за неуплаты алиментов в Калифорнии. Сам Роблес отрицал эти обвинения, утверждая, что его дети находились с ним.

За годы проживания в России Роблес работал не только преподавателем. Он также был ведущим на государственном радио "Голос России" и занимал должность шеф-редактора в МИА "Россия сегодня". После получения гражданства мужчина в социальных сетях обратился к подписчикам с просьбой о финансовой помощи для празднования этого события, указав реквизиты банковской карты.

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